﻿ Video Viral: Se le quemaba la moto y lograron apagar el fuego con una inesperada solución

Momentos de angustia se vivieron en una calle de México cuando una moto se comenzó a incendiar. Finalmente, lograron apagar el fuego con una inesperada solución.

Una botella de tres litros de Coca-Cola fue la que finalmente logró controlar la situación, luego de que la rociaran sobre la moto.

En las redes sociales se viralizó el video del incidente. En las imágenes se puede ver al dueño de la moto intentando apagar el fuego con agua y un trapo, pero no tuvo éxito. Mientras tanto, algunos peatones lo estaban ayudando.

Varias personas intentaron apagar el fuego, lanzándole al menos dos baldes de agua, pero las llamas seguían creciendo sobre la moto. De repente apareció el salvador: un hombre con una gran botella de Coca-Cola.

SALVÓ LA MOTO

En el video se ve que el hombre se comportó como todo un experto en incendio. Primero batió la botella y luego controló las llamas lanzando a presión el refresco lleno de espuma sobre la moto.

En cuestión de segundos consiguió apagar el fuego y otras personas arrojaron agua para terminar de enfriar la moto. Por su parte, el héroe gastó prácticamente todo el refresco, tal como si fuera un extintor.

🇲🇽 | EN MÉXICO Se viraliza en redes sociales un sujeto que apaga el incendio de una motocicleta con una Coca-Cola. pic.twitter.com/EonORZ0nGA — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 17, 2024

Medios mexicanos reseñaron el incidente, aunque todavía no se conoce en qué ciudad ocurrió. Hasta el momento, no hay detalles sobre la identidad del héroe o el dueño de la moto, pero todo parece indicar que no hubo lesionados en el incendio.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y ya cuenta con cientos de miles de visitas. Asimismo, generó admiración por parte de los internautas y muchos preguntaron si era correcto usar un refresco para controlar un incendio más grande.