Viral: Avión cazahuracanes se metió en el ojo del huracán Beryl y revelaron las increíbles imágenes

Dos aviones cazahuracanes se metieron en el ojo del huracán Beryl, de categoría 4, que ha causado destrozos y preocupación en el mar Caribe. Las impactantes imágenes del ciclón se viralizaron y sorprendieron en las redes sociales.

El avión Lockheed WP-3D Orion, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, ha hecho seguimiento a Beryl. Este martes consiguió ingresar al ojo del huracán para recopilar información y datos.

«¡Dentro del ojo del huracán categoría 5 Bery! “Miss Piggy” continúa sus operaciones en Hurricane Beryl para recopilar datos para el pronóstico y la investigación de huracanes», indicó la NOAA en sus redes sociales.

OVER THE CARIBBEAN – Inside the eye of Category 5 Hurricane #Beryl ! NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” continues operations into Hurricane #Beryl to collect data for hurricane forecasting and research. Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast and advisories.… pic.twitter.com/Ld3kjkcPh1



Las impactantes fotografías ya recopilaron más de 600.000 visualizaciones en X (Twitter) y miles de comentarios. Los internautas quedaron sorprendidos por las imágenes y manifestaron su respeto por los tripulantes.

La NOAA también publicó un video de otro avión que ingresó al ojo del huracán para recopilar datos de la presión y temperatura. En las imágenes se aprecia el momento en el que ingresa nuevamente a las nubes y los fuertes vientos.

«Esta temporada está en pleno apogeo y WP-3D Orion NOAA42 “Kermit” está recopilando datos para los pronosticadores desde el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Estos vuelos también apoyan la investigación de huracanes», apuntó.

Into the eye of Hurricane #Beryl!

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 “Kermit” is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast & advisories. pic.twitter.com/Uvi4lacAvw

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 1, 2024