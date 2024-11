VIRAL: El conmovedor reencuentro entre un hombre y su perrita tras vencer al cáncer, estuvieron 750 días separados

Después de enfrentar una larga y dolorosa batalla contra el cáncer, un hombre de la región del Niágara, Canadá, ha protagonizado una historia de amor incondicional al reencontrarse a su perrita Minnie, quien lo había acompañado desde el diagnóstico de su enfermedad.

La conmovedora historia fue compartida por la Humane Society of Greater Niagara, una organización dedicada al bienestar animal que fue testigo de esta emotiva reunión.

En octubre de 2022, al agravarse su salud, el hombre se vio en la difícil situación de llevar a Minnie al refugio. Consciente de que ya no podía cuidarla como ella merecía y con el deseo de que tuviera una vida plena, accedió a entregarla para que pudiera encontrar un nuevo hogar.

Esta decisión le rompió el corazón, pero fue un acto de puro amor. Minnie se convirtió en su mayor inspiración para superar el cáncer y, aunque la había dejado ir, seguía visitando el refugio para verla de lejos y llevaba sus placas en la billetera como símbolo de esperanza.

La suerte de Minnie parecía haber cambiado cuando una familia la adoptó. Sin embargo, al poco tiempo, fue devuelta al refugio. Para una de las voluntarias ver regresar a Minnie fue devastador. «Me sentí devastada al verla regresar al refugio después de haber sido adoptada».

Finalmente, en agosto de este año, el hombre recibió la noticia de que su cáncer estaba en remisión. Su primer pensamiento fue para Minnie, y su deseo de recuperar a su fiel compañera lo impulsó a buscarla. Con una mezcla de nervios y emoción, entró al sitio web de la Humane Society, donde vio con asombro que Minnie seguía esperando un hogar.

Preparándose para el regreso de Minnie, el hombre se mudó a una casa con jardín, asegurándose de que tuviera el espacio y el confort que siempre había soñado para ella. Tras 750 días de separación, Minnie volvió al hogar al que siempre perteneció.

In 2022, Minnie’s owner was diagnosed with a rare cancer with treatments that rendered him bedridden, so chose to give up his dog.

Now he got the incredible news that he’s in remission, so he joyfully reunited with her.

[📹 hsgniagara]pic.twitter.com/8mL3UgAU8w

— Massimo (@Rainmaker1973) November 2, 2024