VIRAL: ¡Susto! Empleada casi choca contra un oso que irrumpió en parque temático

Un pequeño oso entró en una tienda de venta de alimentos en un parque temático en Tennessee, Estados Unidos. El video del momento en el que se cruza con un empleado se viralizó en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron a las 9:30 de la noche del sábado, cuando el oso ingresó a la tienda Bear Can, en un parque de diversiones de la ciudad de Anakeesta. Se trata de una sección que no estaba abierta a los visitantes.

En las imágenes se puede ver que el oso ingresó a la tienda y comenzó a agarrar comida que estaba cerca de la puerta. Cuando decidió salir del lugar, una trabajadora estaba por ingresar y se cruzaron en la entrada.

A black bear snuck into a concession stand at Anakeesta Adventure Park in Gatlinburg, Tennessee, startling employees. pic.twitter.com/HerJoHUaI2

— ABC News (@ABC) June 24, 2024