﻿ Vivió una vida de lujos estafando a más de 30 mujeres, así las enamoraba

Un hombre de nacionalidad japonesa se dio la gran vida, llena de lujos, mientras estafaba a más de 30 mujeres, a quienes prometió una relación sentimental duradera.

El sujeto, identificado como Takashi Miyagawa, de 39 años de edad, vendía purificadores de agua y cabezales de ducha. A través de este trabajo fue que conoció a sus víctimas, quienes eran, generalmente, mucho mayores que él.

Gracias a su gran carisma y personalidad, Miyagawa logró convencer a estas féminas para mantener una relación, donde se aprovechaba de la situación para lucrarse económicamente.

RECIBÍA REGALOS COSTOSOS VARIAS VECES AL AÑO

Takashi nació un 13 de noviembre, pero a sus novias les decía que cumplía en febrero, en julio, enero y otras varias fechas en el calendario. Adicional a esto, les prometía una vida juntos, según lo reseñado por el diario El Tiempo.

De esta manera el japonés se aseguraba de recibir regalos costosos varias veces al año. Incluso, algunas mujeres aseguraron que le dieron dinero en efectivo.

«Solo lo vi dos veces y me besó. Le dije que no quería hacer eso a menos que la persona con la que salga sea alguien con quien pueda estar realmente en el futuro. Él me contestó que también quería algo serio y que iba a estar conmigo el resto de mi vida», dijo una de sus víctimas al medio local MBS.

«En ese momento tenía 38 años. Pensé que era un error, ya que es mucho más joven que yo, pero dijo: ‘No me importa la edad’. Después de algunos intercambios, nos encontramos en Umeda, hablamos en un café”, contó otra de sus víctimas.

El plan de este hombre iba a la perfección, pues todas las mujeres eran atraídas por su belleza y no dudaban en regalarle objetos de valor, pero su mentira se cayó por pequeños detalles.

Las víctimas comenzaron a sospechar de que Miyagawa les mentía, por lo que una de ellas decidió seguirlo para asegurarse que era su única pareja.

«En octubre del año pasado, se subió a un auto con otra mujer y le grabé un video. Cuando regresaron, hablé con la mujer y ella me dijo que era su segunda cita. Él tenía lo mismo. Comportamiento y curso de conducción similar. Por eso estaba convencida de su traición», comentó la mujer.

Tras confirmar el engaño, las féminas decidieron denunciar masivamente a Takashi Miyagawa, por fraude y estafa.

Esto desencadenaría en su arresto. Se estima que la suma de dinero que tenía en regalos este japonés ascendía, al menos, a los 10.000 dólares.