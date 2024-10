Youtuber español Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores, bajó 30 kilos en 60 días: Así se ve

El creador de contenidos español Ibai Llanos ha sorprendido a sus seguidores por su impactante cambio físico. Parece que el streamer bajó 30 kilos en apenas 60 días, dejando en evidencia que está cumpliendo su objetivo de llevar una vida más saludable.

Ibai era reconocido por ir regularmente en restaurantes cinco estrellas o por subir historias alimentándose con comida rápida. En más de una ocasión dijo que quería hacer un cambio de su imagen, pero no lo consiguió.

Lo del cambio físico de Ibai es una locura real @IbaiLlanos ya no es gigante noble, es el pequeño noble pic.twitter.com/YbPYqUWLnH — ingeniero (@IngT0R0) October 25, 2024



El año pasado afirmó a sus seguidores que iba a cambiar su alimentación y comenzar a hacer ejercicio. Sin embargo, pocas semanas después lanzó la toalla y dijo que debía «darle prioridad a otras cosas antes».

A mediados de año, Ibai aseguró que en esta ocasión sí estaba decidido a llevar adelante un cambio físico, por lo que contrató a un nutricionista y un entrenador personal. Apenas dos meses después, el cambio es evidente.

CAMBIO DE IBAI

En redes sociales se viralizaron los videos del cambio de imagen de Ibai. En las imágenes es evidente que el streamer de 29 años ha perdido decenas de kilogramos al comenzar a hacer ejercicio y tener una dieta más saludable.

«Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo saqué de la cabeza. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de ustedes, y lo haré. 2024 será increíble. Cuídense mucho. Es importante», dijo Ibai el año pasado.

🟣 La increíble transformación de Ibai tras 66 días con su cambio de hábitos🤯 Junio de 2024 vs. Octubre de 2024. El resultado del esfuerzo y la constancia💪 pic.twitter.com/nBsXKPTVit — Movistar eSports (@MovistareSports) October 22, 2024



Muchos de sus seguidores dudaron que realmente Ibai pudiera lograrlo, puesto que en el pasado había hecho declaraciones parecidas. No obstante, todo parece indicar que el streamer está decidido a tener un gran cambio en su vida.

Algunos internautas han reconocido que nunca imaginaron ver a Ibai de esta forma. Tras conseguir el éxito en el mundo del entretenimiento, rompiendo varios récords en Twitch, están orgullosos de ver que está cumpliendo su objetivo.