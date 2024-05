﻿ Zapatero alemán viaja a Venezuela para darle obsequio a Jeison Rodríguez, el hombre con los pies más grandes del mundo

Jeison Rodríguez Hernández, el venezolano que posee el Récord Guinness por tener los pies más grandes del mundo, volvió a ser noticia esta semana. El también segundo hombre más alto del planeta recibió una grata y especial visita por parte de un prestigioso zapatero alemán.

Georg Wessels, un zapatero alemán especializado en calzado a medida, quiso viajar personalmente para entregarle los que había elaborado para él. Y es que al enterarse de la situación de Jeison, Wessels no dudó en viajar desde Alemania hasta Santa Cruz de Aragua para entregarle tres pares de zapatos talla 70.

Rodríguez difundió el encuentro en redes sociales donde no ocultó su alegría ante el detalle del alemán.

«Estos zapatos son un regalo invaluable. No solo me permiten caminar con comodidad, sino que también son un símbolo de la bondad y la solidaridad de las personas», comentó.

Además, Rodríguez recibió a Wessels en su casa y compartieron varias comidas juntos. De igual forma, el venezolano le mostró cómo es su estilo de vida en el país.

UNA VIDA LLENA DE RETOS

Jeison Rodríguez Hernández no es solo un hombre alto es una historia de superación y esperanza. Con 28 años, este venezolano ha tenido que lidiar con la grave crisis económica que hay en el país.

Desde que le diagnosticaron acromegalia a los 12 años su vida no ha sido fácil. Se trata de un trastorno hormonal que causa un crecimiento excesivo. Desde entonces, ha tenido que enfrentar numerosos desafíos, incluyendo un tratamiento médico costoso y siete episodios al borde de la muerte por la falta de recursos para sus medicamentos.

Sin embargo, Rodríguez nunca ha perdido la esperanza. Su determinación y optimismo son contagiosos entre los que lo rodean. «Siempre se cruza en el camino a personas maravillosas», afirma con una sonrisa.

En la actualidad una de sus principales fuentes de ingresos consiste en hacer colaboraciones con diferentes marcas del país. No obstante, cada cierto tiempo su vida se pone en peligro cuando no puede costear su tratamiento.

El principal síntoma que sufre cuando no es tratado son fuertes dolores de cabeza, que lo han llevado a perder el conocimiento.

“Yo no tengo el dinero para adquirir esos medicamentos, las inyecciones son mensuales y es de por vida, no he conseguido cómo comprarlas. Si sigo así me coloco en manos de Dios porque la doctora siempre me dice que hay muchos riesgos, pero no me gusta decir esas cosas”, dijo en una ocasión durante una entrevista con El Diario.