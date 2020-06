Transportistas venezolanos le detallaron a Caraota Digital que temen una nueva suspensión del servicio de transporte público, posibilidad asomada por Nicolás Maduro el pasado jueves, en un intento de controlar el confinamiento y evitar futuros casos de la Covid-19.

Juan Birraz, quien conduce una camioneta de pasajeros en Plaza Venezuela, sostiene que no trabajar causa que no pueda llevar el sustento a su hogar.

"Si nos quedamos encerrados, aunque haga falta, no podremos llevar la comida a nuestros hogares. Tenemos que pasar hambre. No tenemos de otra y si no hay transporte, menos", detalla Birraz.

Además, Birraz puntualiza que de por sí es complicado ser transportista, ya que el costo del pasaje (Bs.10.000), no es suficiente.

"Una tuerca cuesta más de Bs.300.000. ¿Cómo la pagamos? El pasaje es insuficiente. Ahora si nos paralizamos, no tendremos ni dinero", sostiene.

Richard Carrasquel, transportista venezolano, asegura que entre su gremio deben manifestarse en contra de esta situación.

"Actualmente vivimos día a día. Lo que hacemos con el transporte es para comer nada más. Ahora si no trabajamos, esto va de mal en peor", concluyó Carrasquel.

Henry Alfonso, quien dirige una línea de transportistas, lamenta que ante una posible suspensión del servicio de transporte, muchos compañeros suyos "han tenido que pasar hambre".

"Una harina de maíz cuesta un dólar. Nosotros no hacemos la cantidad de dinero suficiente para mantener el transporte y llevar la comida. Hay colegas míos que pasan hambre por esta situación", lamenta.

"Hay compañeros que han tenido que vender confitería, chucherías, para no pasar hambre", sostiene Alfonso.

El pasado jueves Nicolás Maduro anunció que Venezuela superaba los 3.000 casos de la Covid-19. Por lo tanto, detalló que a partir del próximo lunes, se aumentaría el confinamiento y "no descartaba" suspender momentáneamente el sistema de transporte público.

Actualmente en el país hay 3.386 casos de Covid-19, con 28 muertes confirmadas por el Ejecutivo Nacional