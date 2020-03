El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este miércoles durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN). que el pueblo venezolano no se detendrá pese al intento de magnicidio perpetrado por el régimen de Maduro el pasado 29 de febrero en Barquisimeto (Lara).

“Atención a los malandros, sicarios y funcionarios: ya los desconocieron, los dejaron solos en su fechoría, no tuvieron los pantalones para asumir; no se presten para amparar al dictador y sus cómplices; todavía tienen una oportunidad de ponerse del lado de la Constitución. A la dictadura el vuelvo a enviar un mensaje: aquí estamos dando la cara a la gente; no corrimos, ni nos mojamos los pantalones”. sostuvo durante un encuentro periodistas tras finalizar la sesión.

Guaidó exigió a los responsables de los actos violentos ocurridos en Lara, durante su gira, den la cara; ya que no solo se puso en riesgo la vida de los dirigentes políticos sino de la sociedad civil.

«Hay un adolescente de 16 años herido de bala, allí pudo haber sucedido sin duda alguna tragedia producida por la dictadura como lo hemos visto durante estos 20 años», recalcó.

El presidente de la AN además aplaudió la valentía del pueblo de Lara, que recordó se mantuvo firme en la defensa del derecho a manifestar, pese al ataque por parte de efectivos de la GNB, y demás cuerpos policiales involucrados.

«No va a haber disparo que pueda detener al pueblo Venezolano, ellos querían que saliéramos corriendo. A mí el dictador me ha amenazado varias veces y sin embargo estamos dando la cara», aseveró Guaidó.

El presidente encargado de la república señaló que los actos terroristas de este 29 de febrero resultan más graves que los ocurridos el 11 de febrero, cuando retornaba de su gira internacional.

«Tenemos un patrón sistemático de violación de los Derechos Humanos amparado por la dictadura de Nicolás Maduro. Ese cuento de que los responsables fueron una parte del Psuv es falso. Todos los funcionarios públicos que actúan por omisión también son responsables de delitos de lesa humanidad». sentenció.

Guaidó destacó la valentía de quienes salieron a marchar el pasado sábado e invitó a la ciudadanía a unirse en las calles por la liberación de Venezuela el próximo 10 de marzo.

«El único miedo que pueden tener es a perder la democracia. El 10 de marzo estaremos en la calle pidiendo la libertad y la democracia de nuestro país. Pueblo de Venezuela unido en las calles” finalizó Juan Guaidó.

Finalmente, sobre la reunión entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque; de EEUU y Colombia, respectivamente; dijo que “hubo una discusión de las alternativas en cuanto a las soluciones viables para el conflicto que vive Venezuela”.

Sobre el “Proyecto de Acuerdo que declara la invalidez y nulidad de los contratos por los cuales Petróleos de Venezuela S.A y sus empresas filiales otorgaron en garantías el 49.9% de las acciones de Citgo Holding INC. a favor de Rosneft Trading S.A”, aprobado por el Parlamento, dijo que obedece a la protección de los activos de la nación que desde la AN y la Presidencia encargada del país se ha emprendido.

“Hoy anulamos algo que es ilegal en concordancia con lo que hemos dicho desde el principio: proteger los activos de la nación, que sean palanca de reconstrucción de Venezuela y no que sean fuente de corrupción”.