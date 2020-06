Atender a las víctimas de la pandemia de la Covid-19 es un verdadero desafío para los trabajadores de la salud, quienes no tienen la totalidad de los instrumentos necesarios para prevenir el contagio.

En el Hospital Clínico Universitario (HCU) de Caracas, los trabajadores de la salud hacen sus labores, literalmente, con las uñas. Una enfermera, cuya identidad quedará en resguardo, señala a Caraota Digital que con el dinero que percibe no puede comprar un paquete de guantes o de mascarillas.

"Gano Bs. 800.000 al mes. Eso me alcanza para un kilo de queso. A mi porque un doctor del hospital me busca en mi casa y me trae al hospital. Porque del resto, se me iría todo el dinero en pasaje", detalla la enfermera.

La enfermera, además, asegura que es una irresponsabilidad de las autoridades no resguardar las vidas de los trabajadores de la salud.

"Acá reciclamos los tapabocas. Eso no se debería hacer, es un error. Nosotros tratamos directamente con los enfermos y parece que a nadie le importa", lamenta la enfermera.

Se han contagiado de Covid-19 170 trabajadores de la salud en Venezuela

Mauro Zambrano, dirigente sindical, señala que los trabajadores de la salud no están bajo las condiciones adecuadas para trabajar.

"Van 170 trabajadores de la salud contagiados de Covid-19. Van cinco muertos, que se reportan en el estado Zulia", detalla Zambrano.

El pasado 24 de junio, la ONG Médicos de Venezuela aseguró que tres trabajadores de la salud habían fallecido por Covid-19 en el estado Zulia.

Además, Zambrano asegura que en los hospitales en Caracas no cumplen ni los estándares mínimos para su funcionamiento.

"En seis hospitales no hay agua. Eso es fundamental. La infraestructura no es la adecuada. Y lo que ya es público y notorio: muchos trabajan con tapabocas reciclados y sin guantes", lamenta Zambrano.

Desde el pasado mes de marzo, toda Venezuela está en cuarentena por la llegada de la Covid-19. Actualmente hay 5.130 casos confirmados, con más de 1.600 recuperados y 42 muertes, según cifras de las autoridades del país.