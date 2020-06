Para Gladys León vivir sin agua es uno de los peores dramas humanitarios que tiene que vivir; cada cinco días llega a su hogar exhausta, sin ánimos y repleta de potes de agua, que debe llenar en una plaza que queda aproximadamente a doscientos metros de su casa.

"Pasamos trabajo. Aunque le doy gracias a Dios que aún puedo surtir un poco de agua. Es poca, pero hay parte en donde no hay", señala Gladys, buscando el lado "positivo" de la escasez.

"No me queda de otra. Tengo 70 años y tengo que hacerlo. Mi esposo no puede cargar agua y tengo un nieto con discapacidad, no puede cargar agua", asegura la septuagenaria.

Además, Gladys asegura que termina la jornada adolorida de cargar tanta agua. "Yo le pido a Dios que nos ayude, porque no queda de otra. Tenemos a Dios de espaldas, y tenemos que buscarlo a él para que nos siga bendiciendo".

Cada día es más común vivir sin agua en Caracas

"El agua viene, la quitan y cuando se va dura hasta cinco días sin venir. Ahora hay una tubería rota y no la han arreglado", señala un ciudadano, cuya identidad queda en resguardo para evitar alguna represalia.

Este ciudadano señala que a pesar de que cada día es "más común" vivir sin agua, la situación con los demás servicios es "inaguantable".

"Falta el agua, se va la electricidad, el internet no es de buena calidad, no queda de otra que acostumbrarse a vivir así", detalla este vecino de Pinto Salinas.

Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de la región. Los miserables salarios (el ingreso mínimo de Bs. 400.000 equivale a dos dólares al mes), aunado a la precaria calidad de los servicios públicos, han provocado una migración de más de cinco millones de venezolanos, según las Naciones Unidas.