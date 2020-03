Capriles: Pensión se redujo 178$ a menos de 3$ en 8 años

View this post on Instagram

#2Mar La pensión en Venezuela se redujo de 178$ a menos de 3$ en 8 años. Este sí es un logro Psuvista, la destrucción de la vida y el salario de nuestra gente. . La pensión de hambre no alcanza para nada y aún así pretenden chantajear a nuestros abuelos. . ¡El Pueblo tiene derecho a elegir libremente su futuro!