El desquiciado mensaje que dejó el joven que acabó con su vida en los rieles de Lima

“Había una energía que me trataba de deprimir todo el día y pues me tuve que alejar de muchos, más afecta en la noche y al cerrar los ojo trae imágenes negativas”, así inicia el mensaje dejado en facebook por Álvaro Rosales Rodríguez de 22 años de edad, joven que murió este jueves en los rieles del Metro de Lima, poco después de las 8 y 30 de la mañana.

Días antes de tomar una fatídica decisión, el joven quien según su padre sufría de depresión, había dejado un mensaje perturbador en un grupo de psiquiatría y sanación en Facebook..

Antes de finalizar su consulta, añadió: “Tengo que controlar mis pensamientos cada minuto aproximadamente para que no me afecte, he hecho de todo, y sigo en ello”.

Este joven tenía un comportamiento y actitud que advertía que algo no estaba bien en él, le gustaba posar con la mirada melancólica, le gustaba vestir de negro y pasaba por una difícil situación a sus cortos 22 años. Además, gustaba de la moda otaku, se pintó su cabello de rojo y hasta usó lentes de contacto.