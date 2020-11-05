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    Estos son los nombres de quienes integran el Alto Consejo para la Consulta Popular (Lista)

    Por Caraota Digital
    23
    Gobierno interino juramentará comandos para la consulta popular
    Caraota Digital
    Este jueves en la mañana, el Comité Organizador de la Consulta Popular, juramentará al Alto Consejo Ciudadano que trabajará de cara a la actividad que se realizará entre el 7 y el 12 de diciembre del presente año.

    En exclusiva, Caraota Digital presenta los nombres de las personalidades que conformarán el consejo.

    ESTOS SON LOS INTEGRANTES DEL ALTO CONSEJO CIUDADANO DE LA CONSULTA POPULAR:

    INGENIERO ALIRIO OLIVEROS. EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

    DOCTOR ARNOLDO JOSÉ GABALDÓN EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADO

    DOCTORA AURA LORETO EXMINISTRA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

    LICENCIADA BEATRIZ GRACÍA PERIODISTA Y COORDINADORA DE GENTE DEL PETRÓLEO

    DOCTOR CARLOS DIEZ. ABOGADO Y PRODUCTOR AGROPECUARIO

    DOCTOR EGILDO LUJÁN. EXDIRECTOR DE FEDECÁMARAS

    DOCTOR HENRIQUE SALAS ROMER. EXCANDIDATO PRESIDENCIAL Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO.

    MONSEÑOR OVIDIO PÉREZ MORALES. ARZOBISPO EMÉRITO DE LOS TEQUES.

    DOCTOR ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ. INDIVIDUO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS

    DOCTOR HÉCTOR ALONSO LÓPEZ. EX DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

    DOCTOR HUMBERTO CELLI. EX SENADOR Y EXPRESIDENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

    DOCTOR JOSÉ CURIEL. EXMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO FALCÓN

    SEÑOR JOSÉ ELÍAS TORRES. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA

    DOCTOR JOSÉ IGNACIO MORENO LEÓN. EX SUPERINTENDENTE NACIONAL TRIBUTARIO Y EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA

    DOCTOR AMÉRICO MARTÍN. ESCRITOR Y DIRIGENTE POLÍTICO DE LARGA TRAYECTORIA

    GENERAL JUAN ANTONIO HERRERA. MIEMBRO DEL FRENTE INSTITUCIONAL MILITAR

    DOCTOR LEONARDO RODRÍGUEZ. ECONOMISTA Y ANALISTA DE ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL

    DOCTOR MIGUEL ALBUJAS DORTA. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

    DOCTOR ADALBERTO GABALDÓN. INGENIERO CIVIL Y EX MINISTRO DEL AMBIENTE

    LICENCIADA ROSANA ORDÓÑEZ. PERIODISTA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

    DOCTOR ENRIQUE LÓPEZ LOYO. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA MEDICINA

    DOCTOR DUGLAS LEÓN NATERA. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA

    DOCTOR OSWALDO ÁLVAREZ PAZ. EX CANDIDATO PRESIDENCIAL Y EX GOBERNADOR DEL ESTADO ZULIA.

    DOCTOR EMILIO FIGUEREDO PLANCHART. EX EMBAJADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y PROFESOR DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

    LICENCIADO MIGUEL EDUARDO ALBURJAS. VICEPRESIDENTE DELA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FILOSOFÍA

    SEÑOR EMILIO NEGRÍN. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES JUDICIALES

    DOCTOR CÉSAR MORA, CONSULTOR DE LA COALICIÓN SINDICAL NACIONAL

    SEÑOR MANUEL RONDÓN. PRESIDENTE DEL SINDICATO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

    DOCTOR ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR. EX MAGISTRADO DELA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS.

    DOCTOR CÉSAR PÉREZ VIVAS. EXDIPUTADO Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA

    SEÑOR EBRIQUE JOSÉ CEDEÑO. SECRETARIO DEL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

    SEÑOR JORGE LÓPEZ. SECRETARIO DEL SINDICATO MUNICIPAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE CARACAS

    SEÑOR FRANCISCO PANTALEO GANDAIS. DIRECTOR NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO PROFESIONAL Y PRESIDENTE DE MERCATONICS

    DOCTOR ALEXANDER LUZARDO. EX SENADOR Y ESPECIALISTA EN MATERIA AMBIENTAL

    PROFESOR ORLANDO ALZURU. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS

    LICENCIADO TINEDO GUÍA. PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS Y COORDINADOR DEL FRENTE AMPLIO PROFESIONAL

    DOCTORA IVONNE ATTAS. PERIODISTA Y EX ALCALDESA DEL MUNICIPIO BARUTA.

    Estas son las preguntas que se formularán en la Consulta Popular

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    En la sesión extraordinario del 1 de octubre, la Asamblea Nacional presentó las dos preguntas de la Consulta Popular:

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    PRIMERA PREGUNTA:

    ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

    SEGUNDA PREGUNTA:

    ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?.

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