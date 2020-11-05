Gobierno interino juramentará comandos para la consulta popular

En exclusiva, Caraota Digital presenta los nombres de las personalidades que conformarán el consejo.
ESTOS SON LOS INTEGRANTES DEL ALTO CONSEJO CIUDADANO DE LA CONSULTA POPULAR:
INGENIERO ALIRIO OLIVEROS. EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL
DOCTOR ARNOLDO JOSÉ GABALDÓN EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADO
DOCTORA AURA LORETO EXMINISTRA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
LICENCIADA BEATRIZ GRACÍA PERIODISTA Y COORDINADORA DE GENTE DEL PETRÓLEO
DOCTOR CARLOS DIEZ. ABOGADO Y PRODUCTOR AGROPECUARIO
DOCTOR EGILDO LUJÁN. EXDIRECTOR DE FEDECÁMARAS
DOCTOR HENRIQUE SALAS ROMER. EXCANDIDATO PRESIDENCIAL Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO.
MONSEÑOR OVIDIO PÉREZ MORALES. ARZOBISPO EMÉRITO DE LOS TEQUES.
DOCTOR ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ. INDIVIDUO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS
DOCTOR HÉCTOR ALONSO LÓPEZ. EX DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
DOCTOR HUMBERTO CELLI. EX SENADOR Y EXPRESIDENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
DOCTOR JOSÉ CURIEL. EXMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO FALCÓN
SEÑOR JOSÉ ELÍAS TORRES. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA
DOCTOR JOSÉ IGNACIO MORENO LEÓN. EX SUPERINTENDENTE NACIONAL TRIBUTARIO Y EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DOCTOR AMÉRICO MARTÍN. ESCRITOR Y DIRIGENTE POLÍTICO DE LARGA TRAYECTORIA
GENERAL JUAN ANTONIO HERRERA. MIEMBRO DEL FRENTE INSTITUCIONAL MILITAR
DOCTOR LEONARDO RODRÍGUEZ. ECONOMISTA Y ANALISTA DE ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL
DOCTOR MIGUEL ALBUJAS DORTA. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DOCTOR ADALBERTO GABALDÓN. INGENIERO CIVIL Y EX MINISTRO DEL AMBIENTE
LICENCIADA ROSANA ORDÓÑEZ. PERIODISTA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
DOCTOR ENRIQUE LÓPEZ LOYO. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA MEDICINA
DOCTOR DUGLAS LEÓN NATERA. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA
DOCTOR OSWALDO ÁLVAREZ PAZ. EX CANDIDATO PRESIDENCIAL Y EX GOBERNADOR DEL ESTADO ZULIA.
DOCTOR EMILIO FIGUEREDO PLANCHART. EX EMBAJADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y PROFESOR DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES
LICENCIADO MIGUEL EDUARDO ALBURJAS. VICEPRESIDENTE DELA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FILOSOFÍA
SEÑOR EMILIO NEGRÍN. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES JUDICIALES
DOCTOR CÉSAR MORA, CONSULTOR DE LA COALICIÓN SINDICAL NACIONAL
SEÑOR MANUEL RONDÓN. PRESIDENTE DEL SINDICATO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
DOCTOR ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR. EX MAGISTRADO DELA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS.
DOCTOR CÉSAR PÉREZ VIVAS. EXDIPUTADO Y EXGOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA
SEÑOR EBRIQUE JOSÉ CEDEÑO. SECRETARIO DEL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
SEÑOR JORGE LÓPEZ. SECRETARIO DEL SINDICATO MUNICIPAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE CARACAS
SEÑOR FRANCISCO PANTALEO GANDAIS. DIRECTOR NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO PROFESIONAL Y PRESIDENTE DE MERCATONICS
DOCTOR ALEXANDER LUZARDO. EX SENADOR Y ESPECIALISTA EN MATERIA AMBIENTAL
PROFESOR ORLANDO ALZURU. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS
LICENCIADO TINEDO GUÍA. PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS Y COORDINADOR DEL FRENTE AMPLIO PROFESIONAL
DOCTORA IVONNE ATTAS. PERIODISTA Y EX ALCALDESA DEL MUNICIPIO BARUTA.
Estas son las preguntas que se formularán en la Consulta Popular
En la sesión extraordinario del 1 de octubre, la Asamblea Nacional presentó las dos preguntas de la Consulta Popular:
PRIMERA PREGUNTA:
¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?
SEGUNDA PREGUNTA:
¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?.