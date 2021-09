¡EXCLUSIVA! | Antonio Díaz: Una frustración, un sueño y muchas victorias

Antonio Díaz, de 41 años, no cree en imposibles. No desistió cuando el karate no era un deporte olímpico, y ganó medallas por todo el mundo, dejando en lo más alto el nombre de Venezuela en esta disciplina. Cuando se enteró que en Tokio 2020 había una oportunidad de alcanzar una medalla, no lo pensó dos veces.

El karate entró, como coloquialmente se suele decir, de retruque a los Juegos Olímpicos para la edición de Tokio. Apenas al conocer la noticia, Antonio redobló los esfuerzos en los intensos entrenamientos a los que obliga la disciplina.

"Para mí, estar allí fue un sueño cumplido. Cuando era más joven, soñaba con que el karate fuera un deporte olímpico. Veía los Juegos, y me frustraba saber que no iba a poder estar allí", dijo Díaz, en exclusiva a Caraota Digital.

Al karateka Antonio Díaz se le caen las medallas, literalmente. Tiene de hecho un Record Guinness de más medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate. Como dicen muchos, es una verdadera leyenda del deporte.

Entre los aspectos que más sorprendió al karateka, fue cómo se unió el país en torno al deporte. Tal parece, el paradigma, por varios días, cambió. Las diatribas políticas, conflictos e insultos, por un momento, cesaron. "Se logró con toda la selección unir al país. Así le aportamos cosas positivas al país".

SU ESPOSA, LA GRAN MOTIVACIÓN DE ANTONIO DÍAZ

En 2016, Antonio Díaz ya pensaba en retirarse. Colgar la cinta y dejar a un lado las competencias, para centrarse en su vida de pareja y formar una familia.

"Ella estuvo siempre a mi lado. Cuando decidí parar el retiro y prepararme para los Juegos Olímpicos, ella me apoyó. Me dijo, en tono juguetón, 'me engañaste', pero siempre me ayudó", dijo Díaz, lleno de orgullo.

En los Olímpicos, cuando estaba compitiendo, sabía que tenía dos ojos más encima: los de su esposa. A pesar de que no había público, él podía sentir los gritos de sus familiares, a miles de kilómetros de distancia.

"Apenas salí de competir, pasé por el control antidopaje y busqué mi teléfono celular. Allí estaban sus mensajes. A pesar de que no sabe mucho de karate, me dio sus impresiones, que son sumamente valiosas", comentó.

UNA CARRERA LARGA, REPLETA DE ÉXITOS

"He tenido una carrera muy larga. Fui sorteando cosas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando empecé, organizaba todo para que los torneos no chocaran con mis estudios. Tocó de esta manera. Ahora planifico todo para que no se mezcle mi papel con el de esposo y padre. Es duro, difícil, pero fue algo bonito", indicó el karateka.

A MILÉSIMAS DE LA MEDALLA

Casi nada separó a Antonio Díaz de una medalla olímpica. Aseguró que, a pesar de lograr el histórico diploma, fue un poco "amargo".

"Mi apuesta era resaltar en lo que domino más, pero fue algo fuerte mantener el ritmo a competidores con 10 o 15 años menos".

"Estuve muy cerca; la diferencia fue casi nada. En la última ronda, con el estadounidense (a quien Antonio venció en los Panamericanos), todo fue muy subjetivo, la diferencia fue ajustada. Aunque viéndolo ahorita, pude tener más en la puntuación".

En el final de su carrera, Antonio Díaz solo piensa en compartir todos sus éxitos con sus futuros pupilos. Transmitirles enseñanzas, a través de su academia, en la que además de formar buenos karatekas, tal y como él asegura, formará a buenas personas.