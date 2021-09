"Fue un momento de un clic": CR7 confesó cómo se enamoró de Georgina Rodríguez

En los próximos meses Netflix estrenará los documentales más esperados, entre esos está el de la modelo Georgina Rodríguez, actual pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más mediáticas del mundo y en esta producción de "Yo soy Georgina", ambos hablaran de algunos detalles no conocidos de su vida.

Lo que más ha llamado la atención ha sido la íntima confesión del astro portugués, quien ha develado cómo se enamoró de la modelo.

"Fue un momento de un clic. Nunca pensaba que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no lo esperaba de verdad", confesó.

"Georgina es la mujer de la que estoy completamente enamorado", dijo Ronaldo y una prueba de esto es la familia que han formado. De hecho, hace casi cuatro años que llegó al mundo la pequeña Alana Martina, la hija que ambos tienen en común.

Cabe destacar que no solo el futbolista contó cómo fue el primer momento en que vio a su amada, pues la española ha hablado en distintas ocasiones de cómo su vida cambió el día que conoció a Cristiano Ronaldo y se enamoró de ella.

"El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano, saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi 2 metros", cuenta Georgina en la producción que podrá verse próximamente.

ASÍ CONOCIÓ GEORGINA A RONALDO

Recordemos que en una entrevista para la revista italiana Grazia, Rodríguez habló de lo que sintió al verlo por primera vez.

"Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", dijo en aquel momento.

La pareja se conoció en la tienda Gucci de Madrid, donde la influencer trabajaba como dependienta, pero no fue hasta coincidir en un evento de otra marca cuando hablaron por primera vez.