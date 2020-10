El movimiento Unidad en la Coincidencia, acompañados por la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, representantes del sector salud y educación, se reunieron en la plaza Monumento CVG, en Puerto Ordaz, donde fijaron su posición de rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre.

"He visto morir a trabajadores de las empresas básicas en los hospitales porque no tenemos cómo atenderlos, porque nosotros muchas veces no tenemos los medios de protección y bioseguridad. Es triste cuando uno va a un centro de salud y ni siquiera tenemos una solución 0.9 para poder cateterizar una vía y socorrer a un paciente. Quiero decirle al que le rompió las piernas al sector salud: nosotros no te apoyamos en diciembre a esas elecciones que llamaste. Lo único que queremos de ti es que te vayas y dejes de estarnos acabarnos", manifestó Maritza Moreno, presidenta del colegio de Enfermeras en Ciudad Guayana.

Cruz Hernández, trabajador de Sidor, reiteró que la mayoría de los trabajadores de Guayana no avalan el proceso parlamentario del 6 de diciembre.

"Maduro no tiene nada que ofrecer, nada que arreglar en el país. Los trabajadores piden que tiene que irse del país. Este movimiento no va a votar más, para que se atornille en el poder. Es un represor que persigue a los trabajadores, amas de casa y estudiantes. Este movimiento no votará porque acabó con los medios de producción en el país", denunció.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), Ramón Gómez, se refirió a todas las irregularidades en estas elecciones, empezando con el nombramiento a dedo de los rectores del consejo Nacional electoral (CNE).

"Hay unas elecciones en puertas convocadas por un CNE que no existe, por un presidente que es un usurpador, por un CNE que fue señalado a dedo por el Ejecutivo nacional. Los trabajadores de Guayana le decimos a Venezuela que no participaremos en esas elecciones por considerarlas fraudulentas".

Gómez advirtió también sobre la promulgación de una Ley Antibloqueo que, a su juicio, significará una mordaza más para la población.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, advirtió sobre la promoción de un proyecto de convención colectiva entre la dirigencia oficialista.

"Los del Movimiento 21, la FBT, están promocionando un proyecto de contrato colectivo que nadie conoce. Yo estuve en Sidor con los compañeros cuando firmaron un contrato y nunca fueron a las asambleas para decirle a los trabajadores qué firmaron allí. Hoy los trabajadores le decimos al gobierno que no van a resolver el problema de Venezuela, debemos quitarnos de la mente 'Maduro danos salario, danos beneficio'. Ah, que nosotros vamos a seguir en la pelea para que se cumplan con lo establecido en el contrato colectivo, sí, defenderemos los intereses de los trabajadores", sostuvo González.