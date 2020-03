Pareja de pingüinos aprovechó la cuarentena para pasear por todo el acuario (Video)

Los empleados del acuario Shedd en Chicago decidieron aprovechar el período de la cuarentena y, en ausencia de visitantes, para liberar a los pingüinos en el establecimiento.

A través de la cuenta de Twitter sel acuario se puede ver como una pareja de pingüinos pasean por todos los pasillos del acuario aprovechando la ausencia de personas, reseñó RT.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) 🐧👀 (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020