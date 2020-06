El fiscal general de Cabo Verde, Jose Landim, confirmó el pasado lunes que el empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab podría ser extraditado a pesar de que Estados Unidos y su país no tengan un tratado bilateral de extradición, según información publicada por de The Associated Press.

Landim explicó que existe una “reciprocidad” entre Cabo Verde y Estados Unidos en virtud de las convenciones de la ONU sobre aspectos de la lucha contra el crimen, incluida la corrupción y el lavado de dinero. Añadió que el empresario colombiano fue detenido porque había un pedido de captura internacional con circular roja de Interpol.

Saab fue arrestado el pasado viernes 12 de junio cuando su avión que se dirigía a Irán se detuvo a reponer combustible en la Isla.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, declaró días pasados en un rueda de prensa que le detención de Saab demuestra que no hay intocables. "Deben entender que la justicia llega, aunque a veces tarde. La justicia llegará para todos los venezolanos", señaló Guaidó.

Sobre Alex Saab y su futuro

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos creen que Saab maneja información sobre el régimen de Nicolás Maduro, su familia y los asesores que desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales.

En julio de 2019 la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

Desde 2011 y hasta 2015, Saab y Pulido estructuraron un esquema del soborno de más de 350 millones de dólares según reseñó el portal Voz de América.