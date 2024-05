Así fue la reacción de Biden ante condena de Trump y su continuidad en lucha por la Casa Blanca

El jurado designado en el juicio contra el expresidente de EEUU Donald Trump lo declaró culpable este jueves, 30 de mayo, en horas de la tarde, y la reacción de Joe Biden no tardó en producirse.

«Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas. Done a nuestra campaña hoy», publicó en Twitter (X) el actual mandatario y ocupante de la Casa Blanca.

«Hoy en Nueva York vimos que nadie está por encima de la ley», dijo por su parte en un comunicado el director de comunicaciones de la campaña Biden-Harris, Michael Tyler.

«Pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense se enfrenta a una realidad simple. Todavía hay solo una manera de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas», reforzó.

CULPABLE DE LOS CARGOS

El jurado definió por unanimidad que el empresario estuvo detrás de la trama de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. Esto, con el fin de encubrir los encuentros íntimos que habían mantenido y evitar la pérdida de simpatizantes.

De acuerdo a lo apuntado por CNN, el jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres, deliberó durante casi 12 horas durante dos días.

De hecho, el jurado pidió 30 minutos adicionales para completar los formularios de veredicto.

Poco después del anuncio, Trump escribió en sus redes sociales: “Mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta caza de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere en las elecciones. ¡Se están riendo de nuestra nación fracasada en todo el mundo!”.

Trump estaba acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su empresa en relación con el supuesto plan para ocultar historias potencialmente desfavorables sobre él.

El juicio se centra en un reembolso que Trump le hizo a su exabogado personal y «reparador», Michael Cohen. El hombre declaró que le ordenaron pagarle a Stormy Daniels 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre su supuesta aventura con Trump.

Los fiscales han descrito esto como un intento de «influir ilegalmente» en las elecciones de 2016.

Realizar este tipo de pagos en los Estados Unidos no constituyen un delito. No obstante, la Fiscalía alegó que Trump no declaró ese dinero como gasto de campaña, por lo que violó la legislación electoral estadounidense.

EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

Cada uno de los 34 cargos que enfrenta Trump conllevan una pena de hasta cuatro años de cárcel y una multa de $5.000.

En concreto, en caso de ser hallado culpable, Trump podría recibir una multa, una condena a libertad condicional o supervisada y en el peor de los casos, una pena de cárcel.

El juez que entiende en la causa, Juan Merchán, será quien imponga la pena. Su dictamen debería darse en cuestión de algunas semanas.

En caso de que sea condenado a la cárcel, se desconoce qué pasaría si Trump gana las elecciones, ya que sería una situación inédita en la historia del país. La Constitución no dice nada al respecto. Por tanto, de momento sigue en su carrera por la Presidencia.