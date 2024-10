A la luna con estilo: Esta prestigiosa marca vestirá a los astronautas para un nuevo alunizaje

En un emocionante anuncio durante el Congreso Internacional Astronáutico en Milán (Italia), Prada y Axiom Space revelaron el diseño del traje espacial que llevarán los astronautas de la NASA en su regreso a la Luna.

Este nuevo traje, conocido como Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), es el resultado de una colaboración entre la marca de lujo italiana y la empresa de espacio comercial Axiom Space.

El diseño combina creatividad e ingeniería para mejorar la funcionalidad y el estilo de los trajes espaciales de próxima generación.

El AxEMU no solo es funcional, sino también estéticamente atractivo, reflejando la experiencia de Prada en diseño de moda de alta gama.

Los materiales utilizados han sido seleccionados para ofrecer protección y comodidad a los astronautas durante sus misiones extravehiculares en la superficie lunar.

Este traje será utilizado en la misión Artemis III de la NASA. Esta marcará el primer aterrizaje tripulado en la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972.

La colaboración entre Prada y Axiom Space ha establecido un nuevo modelo de colaboración intersectorial, combinando la innovación tecnológica con el diseño de moda.

«Nuestros equipos de élite han redefinido el desarrollo de trajes espaciales, estableciendo nuevas vías hacia soluciones innovadoras y aplicando un enfoque de diseño de vanguardia para el AxEMU», dijo Matt Ondler, presidente de Axiom Space.

