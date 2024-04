Difunden avance de base militar que se construye contra la migración ilegal en Texas

Greg Abbott, gobernador de Texas, mostró esta semana el avance de las obras de una base militar. La misma se construye para combatir la migración ilegal en ese estado fronterizo de los Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario distribuyó imágenes de la instalación situada en Eagle Pass. Esta, albergará a uno 1.800 efectivos de la Guardia Nacional, quienes trabajan en las labores de control fronterizo.

Lo que se sabe, es que la instalación —denominada Base de Operaciones Avanzadas Eagle— será un complejo de unas 32 hectáreas. Todas ubicadas a lo largo de las orillas del Río Grande.

El costo de la obra está estimado en unos 400.000 millones de dólares. Esta nueva base militar estará unos 10 kilómetros al sur de Shelby Park. Se trata de una zona propiedad de Texas y donde se hace un esfuerzo por bloquear a los migrantes ilegales.

«Debido a la magnitud de lo que estamos haciendo, debido a la necesidad de mantener y ampliar nuestros esfuerzos (…) es esencial que construyamos este campamento base», dijo en febrero de este mismo año Abbott.

El campamento permitirá a Texas «acumular un gran ejército en una zona muy estratégica» y «aumentar la velocidad y la flexibilidad de la Guardia Nacional de Texas para poder responder a los cruces», detalló.

Asimismo, precisó que el campamento contará con un comedor para 700 personas, salas de cine, zonas de entrenamiento y servicios médicos, según las autoridades.

El estado también tiene la intención de instalar más barreras al norte y al sur de Shelby Park, explicaron los mismos encargados del proyecto en ejecución.

Aerial view of the Forward Operating Base ongoing construction in Eagle Pass.

This base camp will house thousands of Texas National Guard soldiers working to secure the border. pic.twitter.com/0j5I7CEcC4

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 22, 2024