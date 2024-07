En Imágenes: Así fue el paso de Beryl por Houston: dejó muertos e inundaciones

Beryl, ahora una tormenta tropical, dejó al menos dos personas muertas y un rastro de destrucción a su paso por Houston (EEUU).

Vale recordar, que Beryl causó daños significativos en el Caribe como un ciclón mayor, alcanzando la máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Aproximadamente a las 4 de la mañana, hora central de Estados Unidos, Beryl comenzó a azotar la costa texana con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (128,7 km/h), dejando sin luz a más de 1,5 millones de clientes, principalmente en el sureste del estado.

La tormenta principalmente ha causado “marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos huracanados y lluvias torrenciales” a medida que se mueve hacia el interior de los Estados Unidos.

Las peores condiciones se sintieron en el área de Houston y más allá mientras el sistema avanza hacia el valle del Misisipi y el valle de Ohio en los próximos días.

For some reason I don’t think I’ll forget this category 1 storm. #HurricaneBeryl #Beryl #Houston pic.twitter.com/lZ95UYkMAW

— Teej™ (@toddknowsbest) July 8, 2024