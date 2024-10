Alerta en EEUU: Huracán Milton ya es categoría 5 y amenaza con causar mucho daño en Florida

El huracán Milton alcanzó la categoría 5 y puso en alerta a varias ciudades de Florida como Tampa y Orlando.

Se trata del huracán más intenso en lo que va de año, por lo que las autoridades están preparando la evacuación más grande en el estado desde Irma en 2017.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Milton se fortaleció de manera explosiva, pasando de categoría 2 a 5 en menos de 24 horas. Los vientos sostenidos del huracán alcanzan los 250 km/h, con ráfagas aún más fuertes, y se espera que mantenga esta intensidad en los próximos días mientras avanza hacia la costa oeste de Florida.

…MILTON RAPIDLY INTENSIFIES INTO A CATEGORY 5 HURRICANE…

Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that Milton has strengthened to a category 5. The max sustained winds are estimated to be 160 mph with higher gusts. https://t.co/dv1LkCViaN pic.twitter.com/zUwi2CNJhi

— National Hurricane Center (@NWSNHC) October 7, 2024