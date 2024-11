Aprobaron en EEUU la Ley Bolívar: Prohíbe operaciones comerciales con Maduro

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este lunes, 18 de noviembre, una ley bipartidista —denominada Bolívar— que prohíbe a agencias federales sostener operaciones comerciales con cualquier persona o empresa relacionada con Nicolás Maduro.

Esta ley fue presentada por los congresistas estadounidenses Mike Waltz (republicano) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata).

La legislación, para la «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», complementa las sanciones existentes contra el chavismo.

“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, dijo el legislador Waltz.

«Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas», agregó el funcionario estadounidense.

«La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo de Maduro», dijo por su parte la congresista republicana María Elvira Salazar.

✅ La Cámara de Representantes APROBÓ la ley BOLIVAR, H.R. 825. La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro. ¡Gracias @RepWaltzPress y @RepDWStweets por apoyar a la oposición venezolana en este momento crucial! pic.twitter.com/RfhKyFuAk9 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 18, 2024

«Durante la última década, he luchado por sanciones duras contra el régimen de Maduro, una ayuda humanitaria robusta y presión internacional para proteger los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela», señaló Schultz.

Sin embargo, remarcó que su trabajo y compromiso con el pueblo venezolano no está completo. No hasta que «Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro».

Además de Salazar, Waltz y Wasserman la legislación es apoyada por los congresistas Mario Díaz-Balart, Stephanie Murphy, Carlos Giménez, Jennifer Gonzalez-Colon, Alcee Hastings, Bill Pose, Matt Gaetz y Brian Fitzpatrick. Los senadores Marco Rubio y Rick Scott también han impulsado la ley Bolívar.