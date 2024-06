Arrestan a migrante acusado de violar a una niña de 13 años en un parque de Nueva York

Las autoridades policiales arrestaron al migrante ecuatoriano acusado de violar a una niña, de 13 años, en un parque de Nueva York y a plena luz del día.

La Policía de Nueva York precisó que el aprehendido responde a la identidad de Christian Geovanny Inga-Landi. Se trata de un ecuatoriano de 25 años, quien ingresó ilegalmente al país norteamericano en 2021 cerca de Eagle Pass (Texas) con su hijo de tres años.

Lo que se detalló, es que el arresto se produjo luego de que la policía publicó un retrato hablado del hombre y, posteriormente, un video de vigilancia que lo mostraba cerca de la escena del crimen.

Pero la captura fue una colaboración de muchas personas. El jefe de la policía, Joseph Kenny, detalló que alrededor de la 1:00 de la madrugada de este martes un grupo de al menos 10 vecinos localizó al sospechoso.

Posteriormente, el grupo de personas lo rodeó y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes de la Policía de Nueva York.

Lo que se sabe, es que las víctimas pudieron identificar al hombre como el presunto perpetrador.

Sin embargo, la policía acotó que todavía estaban examinando otras pruebas forenses, incluido el ADN, para confirmar que el sujeto está implicado en el hecho.

