Arrestaron a venezolano por robo y exhibicionismo en Nueva York, estaría vinculado al Tren de Aragua

Autoridades de Estados Unidos arrestaron a un migrante venezolano con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, tras un insólito incidente que involucró a una fiscal adjunta del distrito de Manhattan.

Brandon Simosa, de 25 años, quedó privado de libertad el martes por la noche cerca del refugio para inmigrantes Row Hotel en Midtown Manhattan, acusado de varios delitos, incluido robo con motivos sexuales, hurto mayor y posesión criminal de propiedad robada, según fuentes policiales.

El incidente ocurrió el pasado domingo cuando la asistente del fiscal de distrito Alvin Bragg llegó a su edificio de apartamentos en la calle 44, aproximadamente a las 2:00 a.m., y sorprendió a Simosa masturbándose en el pasillo. Al ser descubierto, el hombre supuestamente tomó el teléfono de la víctima, quien lo dejó caer en medio de la conmoción, y huyó del lugar, reseñó The New York Post.

La policía rastreó el dispositivo y lo ubicó cerca del refugio para inmigrantes, donde las autoridades lograron capturar al individuo.

Durante su estancia en Nueva York, Simosa acumuló un preocupante historial delictivo. Según la policía, lo han arrestado seis veces en los últimos 10 meses por diversos cargos, incluidos robo, hurto mayor, asalto y evasión de tránsito en Manhattan y Queens.

Entre los incidentes más recientes, se encuentra un robo en abril en una tienda CVS de Times Square, por el cual lo arrestaron y liberaron poco después.

También enfrenta cargos pendientes relacionados con delitos cometidos en un supermercado de Flushing y en Macy’s del Queens Center Mall. Según las fuentes, debe comparecer este jueves ante un juez de Queens tras declararse culpable en uno de sus casos anteriores.

25-year-old illegal from Venezuela, Brandon Simosa, arrested for attacking and robbing Manhattan DA Alvin Bragg’s ADA.

Simosa has ties to Venezuelan gang Tren de Aragua and six prior arrests from this year alone.

He illegally entered the US in 2023.

pic.twitter.com/ukLsZVZF3V

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 21, 2024