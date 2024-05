Así puedes recibir el estatus de asilo o de refugiado en los Estados Unidos

¿Cómo se puede recibir el estatus de asilo o de refugiado en los Estados Unidos? Lo primero a tomar en cuenta, es que el solicitante debe cumplir con la definición para estas personas establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

En concreto, la INA califica como refugiado a toda persona «que no pueda o no quiera regresar [a su país de origen] y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política”.

Pero, una persona que busca el estatus de refugiado deberá realizar su solicitud desde fuera de EEUU.

Mientras, que la persona que busca el estatus de asilo, puede realizar su solicitud desde el país.

Se debe solicitar asilo presentando el formulario I-589 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) dentro del año de su llegada más reciente al país norteamericano.

CAMBIOS RECIENTES

El presidente de EEUU, Joe Biden, modificó el jueves, 9 de mayo, el sistema de asilo para migrantes, con el objetivo de reducir los cruces ilegales hacia el país norteamericano.

La ley es solo una pieza más de una serie de iniciativas de migración que el mandatario demócrata desvelará en las próximas semanas. Todas, están dirigidas a atender una de las principales preocupaciones rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre: la crisis migratoria.

“Esta norma permite identificar y remover más rápidamente a los individuos que representen un riesgo a la seguridad y que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló a través de un comunicado Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior del Ejecutivo.

Actualmente, quien llega a la frontera estadounidense es interrogado por las autoridades migratorias bajo la premisa del “miedo creíble”.

Esto último, le permite seguir en libertad al migrante. Pero, en un proceso que puede tardar varios días, o incluso meses, hasta que un juez toma una decisión sobre el caso.