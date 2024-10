Atraparon a La Barbie, era líder de una red de explotación sexual del Tren de Aragua en Texas

Organismos de seguridad de Estados Unidos arrestaron a la venezolana, Estefanía Primera, mejor conocida como La Barbie, a la cual vincularon como integrante del Tren de Aragua y enfrenta cargos por dirigir una red de tráfico sexual en un hotel en Texas.

Una de las víctimas de La Barbie contó que esta mujer la drogaba y la llevaba a habitaciones donde la violaban varios hombres mientras estaba inconsciente. No obstante, en varias ocasiones despertó mientras abusaban sexualmente de ella.

Según la `policía, La Barbie era la líder para las mujeres que traficaban hacia los Estados Unidos para explotarlas sexualmente.

La mujer afirmó que sufrió heridas «horribles» durante las violaciones en grupo. En una ocasión intentó escapar, pero La Barbie la obligó a regresar al hotel. También la golpeó y pateó repetidamente.

Las autoridades cerraron el Hotel local Gateway, donde aparentemente operaba esta mujer debido a las múltiples denuncias en el lugar.

El arresto ocurrió el pasado 27 de septiembre después de que organismos de seguridad la vieran en compañía de sus cinco hijos. Los informes aseguran que la antisocial usaba a los menores como mulas de droga para almacenar y vender.

La venezolana ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023, pero quedó en libertad rápidamente por autoridades migratorias. No obstante, a las pocas semanas rompió su monitor de tobillo para evitar que la rastrearan y cometer sus hechos delictivos.

Un residente de El Paso que pidió no ser identificado a The Post, confesó que con la presencia del Tren de Aragua en el sitio ya no pueden estar tranquilos.