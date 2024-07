Biden descarta retirar su candidatura y achacó su desastroso debate a «un resfriado muy fuerte»

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, descartó «por completo» retirar su candidatura a la reelección pese a las duras críticas recibidas tras su desastroso debate de la semana pasada contra Donald Trump, y achacó su mala actuación a «un resfriado muy fuerte».

Así lo reveló el mandatario norteamericano durante una entrevista realizada por George Stephanopoulos y emitida este viernes por ABC News.

Biden contestó a las preguntas que le realizaron en dicha entrevista sin lapsus, titubeos y frases perdidas como las del debate.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que la única posibilidad de que se retire de la contienda sería por una intervención divina del “Todopoderoso”.

Biden lleva días insistiendo en que sigue en la pelea. “Me presento y voy a ganar otra vez”, dijo en un mitin en Madison (Wisconsin) este viernes. “Sigo en la carrera. Voy a derrotar a Donald Trump. Le voy a batir otra vez en 2020 [sic]”, añadió en otro de sus errores, sobre los que está ahora el foco.

ENTREVISTA SE EMITIÓ SIN CORTES

La entrevista de 22 minutos, grabada en un colegio de Madison, se emitió sin cortes. Durante la misma, Stephanopoulos empezó planteando la duda legítima que expresó la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: si lo ocurrido en el debate fue “un episodio o una condición”.

“Fue un mal episodio”, contestó Biden. “No hay indicios de ninguna enfermedad grave. Estaba agotado. No hice caso a mis instintos en términos de preparación y [fue] una mala noche”, agregó.

El entrevistador recordó que el mandatario estuvo casi una semana encerrado preparándose para el debate y le ha preguntado por qué no bastó con eso. “Porque estaba enfermo. Me sentía fatal”, reveló Biden.

“De hecho, a los médicos que estaban conmigo les pregunté si me habían hecho una prueba de la covid porque estaban intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Solo tenía un resfriado muy fuerte”, explicó.

De esta manera, Biden desestimó retirarse de la contienda, pese a la insistencia de algunos medios de comunicación de que de un paso al costado y permita que otro candidato enfrente a Trump en las venideras elecciones presidenciales en ese país.