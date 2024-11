Biden festejó el acuerdo al que llegaron Israel y Hezbolá y que entrará en vigencia este 27Nov

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció este martes, 26 de noviembre, que Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego negociado por Estados Unidos en el Líbano.

«Hoy tengo buenas noticias que contarles desde el Medio Oriente. He hablado con los primeros ministros del Líbano y de Israel y me complace anunciarles: Han aceptado la propuesta de Estados Unidos para poner fin al devastador conflicto entre Israel y Hezbolá», informó el mandatario por medio de su cuenta en X (Twitter).

Según el acuerdo, que entrará en vigor el miércoles a las 4 a.m. hora local, los combates en la frontera entre Israel y el Líbano terminarán, según Biden, al delinear el alto el fuego, que dijo fue «diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades».

Biden agregó que Estados Unidos y sus socios, incluida Francia, «se asegurarán de que este acuerdo se implemente en su totalidad».

Today, I have good news to report from the Middle East.

I have spoken to the Prime Ministers of Lebanon and Israel. And I am pleased to announce:

They have accepted the United States’ proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah.

— President Biden (@POTUS) November 26, 2024