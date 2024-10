Biden recorrió zonas devastadas de Florida por el huracán Helene, cifra de muertos subió a 200

El huracán Helene dejó una estela de destrucción y tragedia en su paso por Florida, Georgia y Carolina del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recorrido las zonas más afectadas para evaluar los daños y coordinar los esfuerzos de recuperación.

Durante su visita de este jueves, 3 de octubre, Biden sobrevoló el noroeste de Florida, una de las áreas más devastadas, y se reunió con el gobernador Ron DeSantis para discutir el plan de acción.

Con vientos de hasta 225 kilómetros por hora, el ciclón tocó tierra hace una semana como un huracán de categoría 4, causando inundaciones masivas y cortes de energía que afectaron a cientos de miles de personas.

La cifra de muertos ha ascendido a 200, y se teme que aumente debido a la cantidad de desaparecidos.

En consecuencia, el presidente ha ordenado el despliegue de 1.000 soldados para ayudar en las labores de distribución de ayuda y reconstrucción.

U.S. President Joe Biden visited on Thursday the storm-ravaged area of Florida hard hit by Hurricane Helene last week. https://t.co/gVCcgLk00g pic.twitter.com/YFrw2S63rD

— Voice of America (@VOANews) October 3, 2024