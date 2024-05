Brian Nichols se reunió con miembros de la diáspora venezolana en Florida

Brian Nichols, subsecretario de Estado de EEUU, se reunió este 30 de abril con miembros de la diáspora venezolana en Florida.

Así lo informó el propio funcionario estadounidense a través de su cuenta en Twitter (X).

«Me reuní con miembros de la diáspora venezolana en Florida, entre los expertos más comprometidos e influyentes sobre Venezuela en los Estados Unidos, para discutir la política estadounidense en apoyo de la democracia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar las vidas de todos los venezolanos», detalló.

El encuentro se desarrolló luego de que Nichols visitó por primera vez la nueva oficina del Departamento de Estado en Miami. También después de que participara en un evento con la prensa local donde respondió preguntas de interés regional.

Asimismo, el subsecretario valoró como un «paso importante» que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) postulara para elecciones presidenciales a Edmundo González, de cara a las elecciones del 28 de julio.

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó a Nichols como lo más retrógrado del Departamento de Estado.

«Su actitud anacrónica, esclavista y colonialista solo es superada por su despreciable irrespeto a los venezolanos, posando con apátridas y símbolos que no representan nuestro país”, escribió el funcionario del chavismo también en Twitter (X).

“Nuestra bandera tiene ocho estrellas, incluida la de Guayana Esequiba y el caballo Bolivariano cabalga libre como el viento hacia la izquierda”, agregó.

Brian Nichols @WHAAsstSecty definitely represents what is most backward of the State Department, his anachronistic, enslaving and colonialist attitude is only surpassed by his despicable disrespect for Venezuelans, posing with traitors and symbols that do not represent our… https://t.co/5xHe8XNOAe

— Yvan Gil (@yvangil) May 1, 2024