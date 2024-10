Buscan a mujer que sería responsable de muerte de una niña de dos años por sobredosis de fentanilo

La comunidad de Portland, Oregón (EEUU), está profundamente conmocionada por la trágica muerte de una niña de dos años, presuntamente debido a la exposición a fentanilo.

El incidente ha generado una gran conmoción entre los residentes locales y resaltó una vez más el peligro que representa esta potente droga.

Según medios, la menor sufrió un paro cardíaco el pasado 12 de septiembre. Fue trasladada inmediatamente a un centro médico cercano, pero lamentablemente perdió la vida.

Aunque los resultados forenses aún están pendientes, las autoridades sospechan fuertemente que el fentanilo pudo haber sido la sustancia que provocó el fallecimiento de la niña, dado el hallazgo de ciertas pruebas en su vivienda y las declaraciones del personal médico.

En consecuencia, la policía local comenzó una intensa búsqueda para localizar a Mary Jacobo. Se trata de la madre de la menor, quien también es buscada por varios crímenes violentos.

A pesar de los “esfuerzos investigativos significativos”, no se ha logrado dar con su paradero, informó la policía el pasado viernes.

De acuerdo con un reporte de The Mirror US, Jacobo es la principal sospechosa en un reciente robo de auto a mano armada y otros delitos no especificados, los cuales habrían ocurrido desde el fallecimiento de su hija.