CEO de Apple también reaccionó al triunfo de Trump y estas fueron sus palabras

Tim Cook, CEO de Apple, felicitó este miércoles, 6 de noviembre, al ahora presidente electo de EEUU, Donald Trump, por su victoria y le expresó su intención de colaborar con su administración para que el país norteamericano continúe creciendo.

«¡Felicitaciones al presidente Trump por su victoria! Esperamos trabajar con usted y su administración para ayudar a garantizar que Estados Unidos siga liderando y siendo impulsado por el ingenio, la innovación y la creatividad», manifestó Cook por medio de su cuenta en X (Twitter).

En tanto, en el transcurso de la tarde, la vicepresidente de EEUU, Kamala Harris, llamó a Trump, quien la derrotó en las elecciones presidenciales. Lo hizo para reconocerle su victoria en los comicios.

Harris, quien fue la candidata por el Partido Demócrata tras la renuncia a la reelección de Joe Biden, le habló sobre la importancia de un traspaso de poder pacífico y de ser un presidente para todos, informó un asesor de la vicepresidenta a agencias informativas.

