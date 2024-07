Equipo de Biden podría despedir a quienes lo prepararon para polémico debate

El círculo cercano del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo estaría instando a despedir a quienes lo prepararon para el debate de la semana pasada con el exmandatario republicano Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca tras elecciones de noviembre de este mismo año.

Así lo afirmaron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto a NBC News.

LEA TAMBIÉN: ESCÁNDALO EN EEUU POR PORTADA DE THE ECONOMIST SOBRE DESASTROSO DEBATE DE BIDEN

En concreto, lo que indicaron estas fuentes, es que algunos miembros de la familia del presidente —en particular la primera dama, Jill Biden, y su hijo Hunter— le están instando a hacer cambios en su personal.

Asimismo, estarían dándole cada vez más sus puntos de vista sobre la estrategia de campaña del actual mandatario estadounidense, en un intento de «resucitarla».

También informaron que la hermana de Biden, Valerie Owens, viajó a Washington este jueves para reunirse con otros miembros de la familia en la Casa Blanca con motivo del 4 de julio. Sin embargo, también mantendrá reuniones cara a cara sobre la campaña de su hermano.

LOS MEDIOS, SIN PIEDAD

En tanto, la dura portada de The Economist de este jueves, 4 de julio, dejó en evidencia el ‘mal’ desenvolvimiento de Biden en el debate transmitido por CNN.

El medio calificó al jefe de Estado demócrata como “un anciano confundido luchando por recordar palabras y hechos” y cuestionaron “la operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos”.

«El presidente y su partido se presentan como los salvadores de la democracia. Sus actos dicen lo contrario», advirtió el semanario, que se suma así al consejo editorial del diario The New York Times, The Atlanta Journal, el Chicago Tribune y The Boston Globe.