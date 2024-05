Condenan a prisión a exagente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, ofreció «papeles» migratorios por dinero

Condenaron a varios años de prisión a un exagente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, porque ofreció “papeles” migratorios a cambio de dinero. Exactamente, por unos 5.000 dólares, según registros judiciales.

El acusado está identificado como Fernando Castillo, quien fue condenado a un año y medio de prisión en el marco de un caso penal federal de 2023. Sin embargo, la sentencia finalmente se hizo oficial este jueves, 9 de mayo.

El hombre de 42 años, quien trabajaba en El Paso como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, solicitó el soborno a un migrante de El Salvador y México. Todo, a cambio de trámites de inmigración que le permitirían permanecer en el país norteamericano.

Castillo también “hizo entradas falsas en el expediente de inmigración del individuo e imprimió el documento fraudulento”, precisaron los fiscales, de acuerdo con lo reseñado por CNN.

“Un funcionario federal que usa su cargo para beneficio personal destruye la confianza del público en los funcionarios del gobierno. Desafortunadamente, el delito de Castillo empaña injustamente a los funcionarios honestos que sirven al público con dedicación día tras día. Responsabilizaremos enérgicamente a funcionarios como Castillo”, dijo el fiscal federal Jaime Esparza en un comunicado de prensa.

ACUERDO DE CULPABILIDAD

Lo que se sabe, es que en enero, Castillo llegó a un acuerdo de culpabilidad y unas dos semanas después se declaró culpable de un cargo de soborno a un funcionario público.

Sin embargo, los detalles del acuerdo de declaración de culpabilidad no están claros porque los documentos no están disponibles electrónicamente. Y, la defensa, de Castillo dijo que no los proporcionaría. Eso, afirmó ante el mencionado medio.