Conmoción en Kentucky: Asesinó a cuatro personas en una fiesta y murió tras una persecución policial

Un tiroteo en una fiesta al norte de Kentucky en Estado Unidos dejó cuatro personas muertas y otras tres heridas la madrugada del sábado, mientras el pistolero que se dio a la fuga murió luego de una persecución policial y tras dispararse él mismo.

Agentes policiales escucharon los impactos de bala cuando se apersonaron a la vivienda de la tragedia situada en Florence, a eso de las 2:50 am, según el jefe de la policía local Jeff Mallery. Cuando entraron a la propiedad, dieron con siete víctimas: Cuatro estaban sin vida y otras en condiciones graves. Por ende, las llevaron a un hospital de Cincinnati, por lo que esperan puedan recuperarse.

Posteriormente, funcionarios policiales siguieron al agresor identificado como Chase Garvey, de 21 años de edad. Su huida llegó a su fin cuando el vehículo en el que escapaba cayó en una zanja.

Garvey, que actuó solo, tenía una herida de bala autoinfligida, por lo que lo trasladaron a un hospital donde finalmente murió.

SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE GARVEY

Varias personas se reunieron en el inmueble para celebrar la fiesta de cumpleaños número 21 del hijo de la dueña de la vivienda, Melissa Parrett, de 44 años. Según Mallery, Garvey a conocía a unas cuantas personas que acudieron al encuentro, pero él no estaba invitado.

Parrett está entre las víctimas mortales junto a Shane Miller, de 20 años; Hayden Rybicki, de 20; y Delaney Eary, de 19.

Hasta ahora las autoridades desconocen los motivos que tuvo Garvey para asesinar a dichas personas. No obstantes, las autoridades ya investigan un posible móvil, reseñó The New York Post.

«Sé lo que está pasando en todo el país, pero esa es la primera vez que tenemos un tiroteo masivo en Florence. Es muy emotivo. Mis emociones son para las víctimas, sus familias, los agentes que respondieron al incidente y todos los que se vieron afectados por esta situación», describió Mallery.