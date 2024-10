The Washington Post retiró respaldó a la candidata Kamala Harris ¿Por qué? Esto dice experto

En un movimiento que ha generado un amplio debate, The Washington Post ha decidido no respaldar a ningún candidato presidencial en las elecciones de 2024 en EEUU.

Esta decisión, anunciada en un editorial reciente, marca un cambio significativo en la tradición del periódico, que históricamente ha ofrecido su apoyo a candidatos en elecciones pasadas.

LEA TAMBIÉN: TRUMP IGNORÓ COMENTARIOS NEGATIVOS CONTRAS LATINOS Y ASÍ DEFINIÓ MITIN EN NUEVA YORK

En consecuencia, cuando el multimillonario dueño de Amazon y del diario The Washington Post, Jeff Bezos, canceló un acuerdo del equipo editorial de apoyar a la candidata demócrata, de la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, se desató la controversia dentro del periódico de mayor referencia de la capital de Estados Unidos. También un aluvión de críticas externas que amenaza las suscripciones.

Este periódico, históricamente vinculado a los círculos de poder de la capital estadounidense y con una larga trayectoria desde su fundación en 1887, justificó su decisión argumentando un retorno a la neutralidad. No obstante, la medida ha generado interrogantes en diversos ámbitos.

“The Washington Post no respaldará a ningún candidato presidencial en estas elecciones. Ni en ninguna elección presidencial futura”, dijo el editor, Will Lewis, en un comunicado, el cual fue difundido el pasado viernes. “Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a los candidatos presidenciales”, se acotó en el texto.

¿LOS PERIÓDICOS APOYAN A TRUMP?

Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas AS/COA, un destacado centro de análisis con sede en Washington, expresó a la Voz de América su sorpresa ante la noticia.

Según Farnsworth, esta decisión, compartida por otros medios de renombre a nivel nacional, generó diversas interpretaciones. También destacó que se recibió con desaprobación por aquellos que esperaban el respaldo de estos medios a la candidata demócrata.

“Esto no significa que los periódicos estén apoyando repentinamente a Donald Trump; no es así. Solo que algunos creen, desde el lado empresarial, que no hay ningún beneficio particular en meterse en el debate cuando los temas están tan totalmente polarizados políticamente”, opinó Farnsworth.

Justificó además, que los respaldos otorgados en comicios anteriores, no alteraron la línea editorial habitual del mencionado periódico ni de ningún otro.

“Sus opiniones editoriales ya son bien conocidas y cuando sus respectivos apoyos no marcarían ninguna diferencia perceptible en el resultado de la elección presidencial”, sostuvo.