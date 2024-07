Corte suprema de EEUU decide que Trump goza de cierta inmunidad para actos oficiales

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico este lunes, declarando que el expresidente Donald Trump goza de cierta inmunidad frente a juicios criminales por actos oficiales realizados durante su mandato.

No obstante, el tribunal también determinó que Trump no tiene inmunidad por actos no oficiales o privados. Aunado a esto, dejó en manos de una corte inferior la tarea de esclarecer si las alegaciones del fiscal especial en el caso por la interferencia en los resultados de las elecciones pasadas representan actos oficiales o no oficiales.

Ahora, la corte inferior empezará a investigar para determinar la naturaleza de las acciones de Trump. En particular, deberá evaluar si los intentos del exmandatario por influir en la supervisión del vicepresidente del proceso de certificación electoral en su capacidad como presidente del Senado representan un peligro de intrusión en la autoridad y funciones de la rama Ejecutiva.

«El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no podría criminalizar la conducta del presidente al ejercer las responsabilidades del Ejecutivo de acuerdo con la Constitución», se lee en el fallo.

«Mirando más allá del destino de este caso en particular, las consecuencias a largo plazo de la decisión de hoy son duras. La Corte efectivamente crea una zona libre de leyes alrededor del presidente. Esta nueva inmunidad en actos oficiales queda disponible ahora como ‘un arma con balas’ para cualquier presidente que desee anteponer sus intereses, su supervivencia política o su beneficio financiero ante los intereses de la nación», escribió la jueza Sonia Sotomayor, una de las disidentes.

Trump publicó un mensaje en su red social poco después de que se publicara la decisión: «Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. ¡Orgulloso de ser americano!», expresó.

Donald Trump enfrentaba cargos por conspirar para anular las elecciones de 2020. En respuesta, el exmandatario solicitó al máximo tribunal que desestimara esa acusación. Argumentando que los expresidentes son inmunes a ser procesados por actos oficiales realizados durante su mandato.

La Corte Suprema aceptó el caso a finales de febrero y escuchó los argumentos el 25 de abril. Nunca antes un expresidente había enfrentado cargos penales, por lo que la Corte Suprema no se había enfrentado a la cuestión de la inmunidad presidencial frente a un proceso penal por una conducta relacionada con actos oficiales durante el mandato.

Este caso, se lleva aparte de los muchos otros que enfrenta el exmandatario. El más sonado está relacionado con la actriz porno Stormy Daniels, a quien le pagó un soborno durante su campaña presidencial en 2016. La sentencia de este caso se conocerá el próximo 11 de julio.