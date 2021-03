Desapareció un avión piloteado por un hombre de 87 años al sur de la Florida

La Guardia Costera de EEUU busca un pequeño avión que desapareció en el sur de la Florida, el pasado viernes informaron las autoridades este domingo.

Se conoció que se perdió el rastro del avión (Lanclair 320) a una 17 millas al sur de Boca Ratón, aproximadamente a las 12:30 pm. Así lo informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Se conoció que la aeronave era piloteada por Brendan Spratt, de 87 años, quien además estaba solo, de acuerdo a lo afirmado por el cuerpo de guardacostas.

Para aquellos que tengan información pueden comunicarse al centro de comando del Séptimo Distrito de la Guardia Costera al teléfono 305-415-6800.

Con información del Diario las Américas

#BREAKING @USCG & partner agencies continue their search for a missing 1991 Lancair 320 small plane with 1 person aboard, aprox 17 miles south east of Boca Raton.

If you have any info please contact Coast Guard D7 Command Center at 305-415-6800. More updates to follow. #SAR #D7 pic.twitter.com/KaRFpkhFUu

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 27, 2021