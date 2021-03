Dueños de bares y clubes piensan demandar al condado de Miami-Dade

Más de una docena de empresarios, dueños de bares y clubes nocturnos del condado de Miami-Dade, consideran la posibilidad de demandar a esa jurisdicción por presuntos daños y perjuicios económicos.

De acuerdo con sus argumentos, el toque de queda impuesto por la alcaldesa Daniella Levine Cava ha repercutido negativamente en el rendimiento de sus negocios. De hecho, aseguran que, desde hace un año, sus ingresos han caído 60%, en comparación con lo facturado en 2019.

El pasado viernes, a través de su cuenta oficial en Twitter, la gobernante local anunció que la restricción permanecerá vigente hasta el venidero 5 de abril, siempre y cuando la tasa de contagios por Covid-19 se mantenga en 5.5% o menos, por un espacio de 14 días continuos.

“Mi prioridad son las vidas de nuestros residentes. Estamos en el capítulo final de esta pelea contra el coronavirus. No podemos bajar la guardia cuando estamos tan cerca de la meta”, expresó Levine Cava.

En el condado de Miami-Dade, el toque de queda comienza a cumplirse a las 12:00 am y finaliza a las 6:00 am (horas locales). Durante ese lapso, los habitantes del condado deben estar en sus hogares. Los locales nocturnos, por su parte, no pueden permanecer abiertos ni con clientes en sus instalaciones.

La medida no tiene razón de ser para Giancarlo Aguilar, dueño de un bar en Wynwood. Él resaltó que en Broward, la jurisdicción vecina, las autoridades permiten que los establecimientos ofrezcan sus servicios hasta las 4:00 am.

“En Broward ahora mismo están abiertos hasta las 4:00 am y no tiene sentido porque 30 minutos al sur cerramos a las 12:00 am. Entonces, no hay sentido y el porcentaje de infecciones no ha subido”, manifestó.