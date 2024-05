El impactante video viral del avión que fue empujado por fuerte tormenta en pleno aeropuerto de Texas

El fuerte viento que azota Texas desde hace unos días sigue generando zozobra. Esta vez, los ventarrones fueron capaces de mover un avión —de American Airlines— de su puerta de embarque, en un aeropuerto de ese estado del país norteamericano.

En un impactante video viral, se puede ver el momento cuando la aeronave —737-800— es «empujada» por las ráfagas de viento.

El incidente, con este avión, generó preocupación por la seguridad de los vuelos y los problemas operativos.

Sin embargo, las autoridades aeroportuarias reportaron que no hay hechos que lamentar por este suceso en particular.

Pero, debido a las condiciones climáticas, se decidió suspender la mayoría de las operaciones, lo que impactó a más de 700 vuelos, de acuerdo con medios locales.

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2024