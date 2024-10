«El impacto en las zonas costeras es terrible»: Venezolana en Tampa contó la angustia que vivió por el paso de Milton

Daniela Lugo Hurtado, una migrante venezolana en Tampa, contó cómo se vivió el paso del huracán Milton desde una de las pocas zonas en las que no dieron orden de evacuación.

«Amaneció como si nada hubiese pasado. Fueron momentos demasiado estresantes. Nosotros no evacuamos porque nuestra zona era de ‘no evacuación’. Gracias a Dios estamos en el medio de la ciudad de Clearwater en la bahía de Tampa, muy cerca de la costa, pero las autoridades fueron muy claras que había zonas de no evacuación y que estábamos protegidos», señaló en entrevista para VPI.

«Hasta ahora estamos sin luz, tengo poca pila, me pude conectar, pero tengo familiares que tuvieron que evacuar porque la situación estaba muy peligrosa», explicó.

#10Oct #Florida #Milton #DiásporaVenezolana

Con la venezolana Daniela Lugo Hurtado, quien residen en Tampa, para hablar del paso del huracán Milton. «Fueron momentos estresantes, no evacuamos porque en nuestra zona no era necesario. Estamos sin luz» – @VPITV pic.twitter.com/9oguOIFLo2 — Reporte Ya (@ReporteYa) October 10, 2024

«El impacto en las zonas costeras es terrible, devastador. No hay paso, no podemos salir. Nos han enviado mensajes de que no podemos salir de nuestra zona, porque hay muchos escombros, hay muchas inundaciones todavía. Nosotros estamos en la cima, por eso estamos a salvo, pero las partes que están por debajo, cerca de la costa están tapeadas, inundadas, árboles caídos, sin luz, riesgos eléctricos», prosiguió.

Asimismo, recordó que aún estaban en proceso de recuperación de los huracanes anteriores. «El día anterior de la llegada de Milton vinieron autoridades a recoger todos los escombros que había dejado el huracán anterior, la verdad fuer una limpieza bastante fuerte».

«No sé como está la situación afuera, se escuchan alarmas, sirenas, pero no podemos salir de aquí porque hay una especie de toque de queda», comentó.