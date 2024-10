El «incómodo» gesto de Biden que se viralizó en las redes durante evento de Halloween

Un reciente e incómodo gesto del actual presidente de EEUU, Joe Biden, se viralizó en las redes durante un evento de Halloween en la Casa Blanca.

El momento causó furor, cuando el mandatario estadounidense mordió de manera juguetona a un grupo de niños disfrazados durante la celebración.

En una de las interacciones se le vio al presidente morder a un niño disfrazado de pollo, el bebé se rio en respuesta a la mordida en el pie por parte de Biden.

Varios bebés pasaron en fila para ser saludados por el presidente, como se constata en un video publicado en las redes sociales.

Por medio del material, se puede ver como mordía las piernas de los niños, mientras sonaba una famosa canción infantil.

También puede ver cuando Biden mordió el brazo de un bebé y el pie de otro infante en broma, mientras besaba a un puñado de otros pequeños que eran cargados por sus padres.

@JoeBiden bites a baby and sucks on another baby's foot at the White House Halloween event….

Wtf is wrong with this man?

pic.twitter.com/mKtN4bsbK5

— 🏴‍☠️ False Flag 🏴‍☠️ (@Vital_Vibration) October 31, 2024