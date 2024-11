El nuevo movimiento de Biden en materia migratoria que busca ralentizar el plan de deportación de Trump

La administración del presidente de EEUU, Joe Biden, parece decidida a ejecutar otro movimiento en materia migratoria a menos de dos meses para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Todo, en un intento de despedida supuestamente de Biden para frustrar las medidas enérgicas contra la migración y las deportaciones masivas del presidente electo Trump, dijeron fuentes a The New York Post.

En concreto, la administración saliente tiene la intención de lanzar una aplicación del Portal ICE a partir de principios de diciembre en la ciudad de Nueva York.

La app, de acuerdo a las fuentes, permitirá a los migrantes evitar los registros en persona en su oficina local del ICE.

Sin embargo, fuentes de Seguridad Nacional dijeron al mencionado medio de comunicación que la aplicación facilitará que los migrantes huyan de las autoridades. Explicaron, que en parte, porque el software ha demostrado tener fallas y ser poco confiable.

Apuntaron, que incluso cuando funciona correctamente, la nueva aplicación no verifica arrestos pasados ni órdenes de aprehensiones pendientes, algo que sí hace el sistema actual, vinculado a citas en persona.

In their final days, Joe Biden and Kamala Harris are making it easier for criminals and deadly gangs to enter our neighborhoods.

This is a slap in the face to the innocent communities who’ve been rocked by spikes in illegal immigrant crime. We MUST stand against it. This is… https://t.co/ZgP1Yn1MIi

— Rick Scott (@SenRickScott) November 21, 2024