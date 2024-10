Por esta razón en Puerto Rico no se puede votar para elegir al presidente de EEUU

Las elecciones generales de EEUU 2024 se realizarán el próximo martes, 5 de noviembre, pero la emisión del sufragio ya está en marcha en el país mediante la votación anticipada.

Esta modalidad del voto no solo ya comenzó en el territorio continental de EEUU, sino también más allá, como en Puerto Rico. Sin embargo, sus ciudadanos no pueden votar para presidente, cuyos candidatos son el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. ¿Por qué?

La respuesta es simple: porque Puerto Rico es un “territorio” y no un “estado” de EEUU.

Así que, como Puerto Rico es administrado por el Congreso al ser un territorio de EEUU, no tiene representación a nivel congresional (salvo un “comisionado residente” o “delegado electo popularmente” que no puede votar) ni tampoco en el Colegio Electoral, por lo que no puede emitir votos para presidente.

Esta pregunta surgió en medio de la polémica generada por un humorista llamado Tony Hinchcliffe en un mitin de Trump realizado el domingo en Nueva York, donde se habló de ese territorio como “una isla de basura flotante”.

«No sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, una frase que aún sigue generando rechazo generalizado en la unión americana.

Posteriormente, el humorista quien aseguró vivir en Texas, aprovechó para hablar de la frontera y los migrantes.

Añadió que vive “junto a una frontera completamente abierta” y lanzó un comentario que fue tomado como xenófobo: “¿Dónde están mis orgullosos latinos esta noche?”, a lo que cientos de personas respondieron con euforia.

“¿Ven lo que quiero decir? Está completamente abierta, está repleto de ellos», dijo.