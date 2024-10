El rescate viral de un perrito que fue abandonado antes de la llegada del huracán Milton, lo ataron a una cerca

Agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) rescataron a un perrito que fue abandonado y amarrado a una cerca en una área inundada horas antes de que el huracán Milton tocara tierra.

El conmovedor rescate se viralizó rápidamente en redes sociales, aunque provocó que muchas personas condenaran este acto de crueldad por parte de los dueños del animal.

“Los agentes de la FHP rescataron a un perro que estaba atado a un poste en la I-75 cerca de Bruce B Downs Blvd esta mañana. No le haga esto a sus mascotas, por favor…”.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024