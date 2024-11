Elon Musk busca ‘asistentes genios’ para su oficina gubernamental y estos son los requisitos

Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, lanzó una convocatoria para encontrar ‘asistentes genios’ que trabajen en una oficina gubernamental creada por el ahora presidente electo de EEUU, Donald Trump.

Esta oficina, conocida como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), tiene como objetivo reducir los gastos y mejorar la eficiencia en la administración pública.

Musk, conocido por su enfoque innovador y capacidad para atraer talento, busca individuos excepcionales que puedan contribuir a este ambicioso proyecto.

Los requisitos para este empleo se prevé bastante exigentes. Los candidatos deben tener un historial comprobado de logros académicos y profesionales, así como habilidades excepcionales en resolución de problemas y pensamiento crítico.

Además, se espera que los ‘asistentes genios’ estén dispuestos a trabajar largas horas y enfrentar desafíos complejos. Musk dejó claro que solo los mejores y más brillantes serán considerados para estos puestos.

En términos generales, Musk no ha detallado qué tipo de formación académica será el primer filtro para este puesto. No obstante, aseguró que tanto él como el empresario republicano Vivek Ramaswamy revisarán el 1 % de los currículums que reciban a través de los mensajes directos (DMs) de DOGE en la red social X.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024