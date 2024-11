EN FOTOS | Así se vivió el icónico desfile de esta marca en Nueva York por el Día de Acción de Gracias

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s volvió a recorrer la ciudad de Nueva York este jueves, trayendo de regreso sus icónicos globos, carrozas y bandas de música.

A pesar del mal tiempo y la breve interrupción de unos manifestantes, la tradición anual dio inicio oficialmente a la temporada navideña de 2024. Así lo reseñaron medios como NBC.

El desfile comenzó a las 8:30 de la mañana de este jueves, 28 de noviembre, como se acostumbra el cuarto (jueves) del mencionado mes.

Duró aproximadamente 3.5 horas y finalizó alrededor del mediodía. Este fue el segundo año consecutivo en que el desfile fue interrumpido por manifestantes propalestinos que se sentaron en la calle, pero el desfile los esquivó y pudo continuar.

Como se sabe, las familias de todo el país comienzan sus tradiciones del Día de Acción de Gracias con el desfile. Si bien muchos lo ven desde la comodidad de sus hogares, otros acuden a Manhattan para presenciar toda la acción en persona. Y este año fue nuevamente así. Muchas personas se congregaron para verlo.

A los espectadores se les permitió comenzar a hacer fila desde las 6 a. m. entre las calles West 75th y 61st a lo largo de Central Park West.

Una vez que el desfile se dirigió hacia el sur por la Sexta Avenida, las mejores vistas fueron desde las calles 59th West hasta la 38th West.

En el tradicional evento participaron: 5000 voluntarios, 22 carrozas, 15 inflables, 10 grupos de actuación, 11 bandas de música y 17 globos gigantes.

Happy Thanksgiving 🦃 See you on the parade route!

If you’re feeling the chill after the parade, warm with a bite to eat Under 30 Rock.

(📸: @newyorkbegins) pic.twitter.com/CCtupyBhiu

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 28, 2024